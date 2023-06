Quando inizia il Grande Fratello Vip 8 e cosa sappiamo della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 8? Ecco la data

Il GF Vip 8 prenderà il via il prossimo 18 settembre e andrà in onda, come di consueto, su Canale 5. Il reality show verrà condotto nuovamente da Alfonso Signorini e Giulia Salemi sarà presente per leggere i tweet in studio.

Opinionisti GF Vip: chi ci sarà?

Per quanto riguarda gli opinionisti del programma, a quanto pare non ci sarà Orietta Berti e nemmeno Sonia Bruganelli. Tra le indiscrezioni, invece, sono emersi in questi mesi i nomi di Giuseppe Cruciani, Amanda Lear e Emanuele Filiberto di Savoia.

La prima concorrente

Secondo pipol, la giornalista Annalisa Chirico sarebbe ad un passo dalla firma: “GFVip8: Annalisa Chirico vicinissima alla firma per diventare concorrente”, si legge.

Signorini spoilera il cast del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, ospite di Turchese Baracchi, ha svelato alcuni retroscena sul cast di concorrenti che entreranno nella Casa a breve:

Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: “ma chi è questo?”. I nip saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo, fig* in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower… ma menomale! Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip.