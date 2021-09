Alex Belli e Sammy Youssef hanno discusso animatamente e nel litigio si sono messe in mezzo anche Ainett Stephens (dalla parte del modello egiziano) e Soleil Sorge che ha invitato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip ad abbassare la voce.

Soleil Sorge ha invitato Ainett ad abbassare la voce (e le due hanno incominciato a battibeccare) e Samy si è scagliato contro l’influencer ed ha tirato in ballo pure Antinolfi: “Non ti permettere che le dai della scimmietta… A Gianmaria non lo fai respirare e sei la prima che parla sopra. Hai parlato di flirt quando la relazione è durata 9 mesi”.

Soleil a questo punto ha perso letteralmente la pazienza:

Non era riferito a lei scimmiette ma a tutti. Gianmaria non meritava di parlare in quella occasione. Posso dirti una cosa? Non ti fa di sentirmi? Sei proprio un ignorante… stai zitto e fammi rispondere. Ho detto di parlare con razionalità tra di voi ed ho detto basta perché stavate urlando, punto. Io cosa c’entro non lo so. Che falso che sei…

Samy ha continuato:

Tu hai fatto passare per stalker una persona che ti ama. Io falso? Non so nemmeno che vuol dire perché ho sempre dato ragione a Gianmaria quindi stai buona.

Soleil Sorge ha voluto concludere con delle precisazioni:

Stai buona lo dici a tua sorella. Hai tirato fuori un discorso che non c’entrava niente. Non ho dato della scimmietta ad Ainett ma a tutti voi che stavate urlando. Cercavo solo di portare pace. Non ne posso più di parlare di Gianmaria perché non sapete i fatti come stanno.

Ma non ti permettere mai più, e non voglio sentirlo da nessuno perché divento anche stronz* perché non riesco a sentire stronzat* da gente che non c’entra nulla. Se lui non parla è perché non vuole parlare. Non permetterti più di strumentalizzare questa cosa.