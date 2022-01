Finalmente Sanremo 2022 si tinge di rosa con i primi croccanti pettegolezzi che tanto ci fanno impazzire. In attesa dell’inizio (la kermesse aprirà i battenti il primo di febbraio), si vocifera di una presunta lite tra due cantanti.

Secondo il digital PR Angelo Napolillo, Donatella Rettore e DitoNellaPiaga avrebbero già avuto la prima lite dietro le quinte del teatro Ariston del Festival di Sanremo 2022: il motivo? A quanto pare robe di abiti e look da esibire nel corso delle serate dedicate alla kermesse musicale più famosa d’Italia.

Amo tutto questo.

🚨🚨🚨PARE PER COLPA DELLO STYLIST DI DONATELLA.

PARE CHE A QUEST’ULTIMA I LOOK DELLA SUA COMPAGNA D’AVVENTURA PROPRIO NON VADANO A GENIO.🚨🚨🚨#Sanremo2022

— NAP🤫LILLO (@AngeloNapolillo) January 26, 2022