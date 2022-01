Manca una settimana esatta alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, in scena dall’1 al 5 febbraio dal teatro Ariston. La kermesse musicale andrà in onda in diretta su Rai1, Radio 2 e RaiPlay dalle 20.35 oltre che su RaiPlay in streaming. A sette giorni dall’esordio, non ci resta che dare uno sguardo alle news ed alle anticipazioni legate alle varie serate, agli ospiti ed alle cover.

Sanremo 2022, anticipazioni e news sugli ospiti

La scaletta relativa agli ospiti di Sanremo 2022 è ancora parziale dal momento che potrebbero giungere sorprese dell’ultimo minuto e del tutto inaspettate. Per il momento, tuttavia, ecco quanto è emerso:

Martedì 1 febbraio, prima serata: Raoul Bova presenterà il “nuovo” Don Matteo e Maneskin.

Mercoledì 2 febbraio, seconda serata: Luca Argentero e Laura Pausini che presenterà la sua nuova canzone e “lancerà” molto probabilmente Eurovision 2022.

Venerdì 4 febbraio, quarta serata: Lino Guanciale.

A proposito degli ospiti, ecco chi saranno: Raoul Bova, Luca Argentero, Anna Valle, Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Maneskin. Ed ancora, Lino Guanciale e Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste di L’amica geniale.

Programma serata per serata, co-conduttrici e regolamento votazioni

Ecco a seguire il programma serata per serata e ordine di comparsa delle co-conduttrici:

Martedì 1 febbraio e mercoledì 2 febbraio, le prime due serate, sono dedicate alle esibizioni dei 25 cantanti in gara. Voto delle 3 giurie specializzate. Co-condurranno rispettivamente Ornella Muti (martedì) e Lorena Cesarini (mercoledì).

Giovedì 3 febbraio, terza serata: nuova esibizione dei cantanti in gara. Entrano in scena Televoto e Giuria Demoscopica 1000. Co-conduce Drusilla Foer .

Venerdì 4 febbraio, quarta serata: cover e duetti (anni 60, 70, 80 e 90). Co-conduce Maria Chiara Giannetta.

Sabato 5 febbraio: finale con voto di tutte le giurie. Co-conduce Sabrina Ferilli .

Cover e duetti