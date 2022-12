Nuovo giorno e nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip. Giaele ha sentito Sarah e Antonella parlare male di Oriana e lo ha spifferato alla diretta interessata che ha subito cercato il confronto con la Fiordelisi (avrà anche oggi il “nervo scoperto”?).

Oriana aveva già parlato di Antonella con la Murgia: “È una persona che stuzzica, che ti provoca e dopo fa la vittima, come fai? Ma dentro la tua testa ci credi?”. Dopo aver saputo da Giaele che Sarah e Antonella parlavano male di lei, ha affrontato la Fiordelisi:

Me lo viene a dire te che non posso urlare? Urli per cantare, urli per dire al tuo cane (Edoardo Donnamaria, ndr) cosa deve fare ogni giorno. Urli a tutta la casa e mi viene a dire che non posso urlare? Te ne puoi andare? Di quale educazione mi sta parlando? Sei una maleducata.

Non mi toccare! Tu tratti Edoardo come un cane, poverino. Devi rompere i coglion* tutti i cazz* di giorni? Parli male di me a Sarah, vuoi farmi litigare anche con lei? Sei una bugiarda come sempre, vuoi rompere i coglion* cazz*, fatti i cazz* tuoi, trova qualcosa da fare. Rompi i coglion* tutti i cazz* di giorni a tutta la casa.

Non devo stare zitta perché tu non stai mai zitta, tu quando vuoi rompere i coglion* li rompi.