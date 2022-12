Dopo l’esperienza al GF Vip, Pamela Prati ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, in cui si è detta pronta alla rinascita e soprattutto all’amore. Proprio nella spiatissima Casa del GF Vip, Pamela è tornata a sorridere archiviando la brutta storia di Mark Caltagirone. Tutto merito di un altro Marco (Bellavia, ndr), con il quale a quanto pare starebbe continuando la conoscenza.

Pamela Prati sorprende: “Potrei innamorarmi di una donna”

In una lunga e recente intervista rilasciata a Novella 2000, Pamela Prati ha rilasciato una serie di dichiarazioni inedite e sorprendenti. La ex Vippona infatti, non ha escluso di potersi innamorare in futuro di una donna:

Certo che potrei, non escludo niente. Sono un’esteta e mi lascio sedurre dalla bellezza a 360 gradi. Chissà, domani potrei capitolare per una fanciulla avvenente, sia dentro che fuori…

Nel frattempo però prosegue la sua conoscenza con Marco Bellavia, conosciuto tra le mura della spiatissima Casa del GF Vip:

Con Marco ci stiamo conoscendo. Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore.

Di Mark Caltagirone, infine, ha preferito non parlarne e, secondo varie indiscrezioni, pare che proprio per via del suo rifiuto ad affrontare l’argomento spinoso siano saltate diverse interviste all’ex Vippona.