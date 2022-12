Pamela Prati “bistrattata” dalla televisione? Secondo the pipol, la ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe delle difficoltà a partecipare agli show del piccolo schermo per via dell’affaire “Mark Caltagirone”.

Pamela Prati è “arrabbiata con Silvia Toffanin”, il motivo

“No Mark, no Prati. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra”, ha scritto al pagina di Instagram.

La notizia è stata condivisa pure da Trash Italiano e Pamela Prati l’ha prontamente smentita: “E’ una Fake news”.

Oggi, fonti vicine a FanPage svelano altri retroscena:

Ma una fonte vicina alla showgirl riferisce una versione differente. “È lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti”, è quanto riferisce la fonte a proposito dell’intervista a Verissimo che, almeno per il momento, non c’è stata, “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”. Una seconda versione dunque, secondo la quale sarebbe stata la soubrette a rifiutare l’invito.

Che cosa ha detto la Toffanin della Prati

“Pamela ha raccontato la sua storia e, io gliel’ho detto, col cuore posso esserle vicina ma con la mente no. È una storia così inverosimile che non ci posso credere”, aveva dichiarato Orietta durante la sua intervista a Verissimo.

A tal proposito, Silvia Toffanin ha aggiunto:

Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te, è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…