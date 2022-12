Tempi duri per Pamela Prati dopo il Grande Fratello Vip. Secondo The Pipol, la ex concorrente potrebbe avere notevoli difficoltà a proseguire il suo lavoro in televisione, ecco per quale motivo.

Pamela Prati: particolare richiesta che potrebbe remarle contro

“No Mark, no Prati. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra”, scrive la pagina Instagram.

In sintesi? Pamela non interessa alla TV se decide di evitare l’argomento Caltagirone.

Personalmente mi sembra una decisione assurda. Il “caso” Caltagirone è finito da un pezzo e la questione è stata spremuta come un limone, fino all’ultima goccia disponibile.

Anche quest’anno al GF Vip, non ha catturato l’attenzione come sperato.

Che senso ha chiedere a Pamela Prati di parlarne ancora quando pure il pubblico è saturo?

L’ex vippona parla di Marco Bellavia

Una persona speciale, luminosa, piena di vita. Un uomo perbene, garbato, elegante. Un uomo d’altri tempi. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo e viverlo appieno, visto che, per ora, non abbiamo avuto ancora modo. Nella Casa abbiamo avuto poco tempo e, una volta uscita, ho avuto la sfortuna di contrarre il Covid. Eppure, anche lì, non mi ha mai lasciata sola: messaggi, telefonate, fiori… […] Stiamo cercando di conoscerci meglio. In maniera sana, pulita, pura.

La Prati ha svelato cosa hanno in comune i due: