Oriana Marzoli “provoca” Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip: cosa è successo? Nikita Pelizon, per via del rifiuto di Luca Onestini, si è rifugiata nella vasca da bagno tra le lacrime, cercando di lasciare andare il suo dolore in merito.

Oriana “sfida” Sonia Bruganelli e le lancia una provocazione

Dopo averlo saputo, Oriana si è avvicinata alla telecamera del GF Vip lanciando una provocazione a Sonia Bruganelli (che la scorsa diretta ha avuto modo di attaccarla a più riprese):

Io voglio sentire Sonia la prossima puntata, vi giuro che lo dirò. Dov’è la telecamera? Voglio saper quello che pensi davvero nella prossima puntata. Visto che neanche si sono baciati. Voglio vedere cosa pensi di una donna che piange per quattro giorni! Grazie.

Lunedì sera vedremo un nuovo faccia a faccia in diretta?

Probabilmente sì anche perché, proprio in queste ore, la Marzoli ha svelato a Sarah Altobello di avere un ritardo: come la prenderà Antonino?

Cosa è successo in diretta

“Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”, ha affermato Sonia Bruganelli.

“Come donna non vali niente, non ti voglio neanche sentire”, ha risposto in lacrime Oriana. “Se solo potessi pensare ti sentiresti male amore”, ha rincarato l’opinionista del GF Vip.