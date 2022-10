“Lite furibonda nella Casa del Grande Fratello Vip”, ecco per quale motivo sarebbe saltata la diretta

Questo pomeriggio, per molte ore, la diretta del Grande Fratello Vip è saltata “misteriosamente”. E se in sovraimpressione si parlava di problemi tecnici da ripristinare al più presto, pare che invece sia scoppiata una lite furibonda.

“Lite furibonda al Grande Fratello Vip”, l’indiscrezione sulla diretta saltata

“Pare che il motivo sia proprio questo, oggi all’interno della Casa del GF Vip è scoppiata una lite furibonda. Sono arrivati veramente agli estremi tanto che hanno dovuto bloccare la diretta. Non so cosa sia successo di preciso ma questo pare sia il motivo”, ha affermato Amedeo Venza nel video che trovate in apertura.

Di un possibile litigio tra Cristina Quaranta e Gegia si era parlato anche su Twitter proprio in queste ore.

Ritornando in diretta poi, il Grande Fratello Vip ha mostrato l’uscita di scena di Sara Manfuso che ha deciso di lasciare la Casa (mantenendo la sua promessa).

Salta la diretta del Grande Fratello Vip: le ipotesi del web (tra cui una zuffa tra Cristina e Gegia)

https://t.co/FagSsUIQzb#gfvip #gfvip7 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 5, 2022