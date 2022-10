Gegia è davvero pentita per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia? Indubbiamente il suo atteggiamento e le parole dette anche nel corso della passata puntata in diretta del GF Vip non sono piaciute a molti dei Vipponi che forse più dell’attrice hanno compreso la lezione di Signorini.

GF Vip, tutti contro Gegia: arrivano le scuse a Bellavia

Terminata la puntata, come di consueto non sono mancati i confessionali dei Vipponi durante i quali hanno commentato quanto accaduto. Molti si sono concentrati in particolare su Gegia, a partire da Sara Manfuso:

Non va bene la posizione di Gegia. Gegia è folclorista quindi si tende a legittimare quello che fa perché è simpatica. Alcune cose nemmeno per scherzo si dicono.

Ad intervenire è stato anche Antonino Spinalbese che ha preso posizione contro l’attrice:

Gegia aveva tutt’altro che capito il messaggio ed è per questo che non capisco tuttora se ci è o ci fa.

La più dura però è stata senza dubbio Antonella Fiordelisi:

Nonostante i rimproveri lei ha continuato. La cosa ancora più grave è che si è messa a piangere quando è uscito Giovanni Ciacci ma non si è messa a piangere per tutte le cattiverie che ha detto a Marco. Io nella mia vita non mi sono mai trovata con persone di questo genere. E non ci avrò nulla a che fare con Gegia, è una persona che deve stare lontana da me.

Anche Pamela Prati, confrontandosi direttamente con Gegia, le ha fatto notare di aver esagerato. Alla fine l’attrice è intervenuta in confessionale mandando un suo messaggio a Marco Bellavia: