Marco Bellavia potrebbe tornare al Grande Fratello Vip per un confronto con il resto dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio in queste ore, l’ex conduttore di Bim Bum Bam è tornato sui social insieme al figlio Filippo, mostrandosi sorridente e rilassato.

Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con il gruppo. – svela FanPage – Non è ancora chiaro se avverrà da studio o rientrando temporaneamente in casa, potrebbe succedere già nella puntata di giovedì 6 ottobre, o in quella successiva. Tutto dipenderà dalla sua volontà.

Marco è tornato sui social dopo aver lasciato la Casa del GF Vip. Il mental coach ha pubblicato una bella storia Instagram al fianco del figlio Filippo dove appare sorridente e felice per essere nuovamente al suo fianco.

La scheda del concorrente

Volto noto degli anni ‘90, Marco Bellavia è un conduttore, autore ed attore curioso e vivace, sempre pronto ad aprirsi a nuove esperienze.

Da giovane intraprende la carriera da modello ma ben presto viene ingaggiato come attore nella serie tv Love Me Licia, dove interpreta il ruolo di Steve. La sua popolarità raggiunge l’apice con la conduzione di Bim Bum Bam, storica trasmissione per ragazzi che lo fa amare da grandi e piccini. In seguito prende parte a diversi programmi di successo tra cui Forum e l’indimenticabile Stranamore, dove svolge il ruolo di inviato.

Nel 2006 diviene mental coach e abbandona la tv…fino ad oggi!

Il suo grande ritorno sul piccolo schermo sarà sicuramente appassionante e ricco di colpi di scena. E chissà, magari in Casa riuscirà anche a trovare una persona in grado di risvegliare il suo cuore!