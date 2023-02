Levante è in gara a Sanremo 2023 con la canzone dal titolo “Vivo”. L’artista siciliana sale sul palcoscenico del teatro Ariston con un brano che parla di maternità e un look totalmente rinnovato per via dei suoi capelli biondi.

Perché Levante ha i capelli biondi? Cambio look a Sanremo

Perché Levante ha deciso di tingersi i capelli biondi? Intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha specificato che si presenterà sul palco “Con lo stesso colore di capelli che avevo nei miei disegnini alle elementari”.

La cantautrice siciliana ha condiviso la foto di un disegno datato 1993, in cui lei stessa, da bambina, si era disegnata con i capelli arancioni.

“Tu che ti rappresenti con i capelli che hai adesso proprio opera futura”, è stato il commento di un utente.

Levante, nella didascalia del post ha aggiunto:

Palagonia 25-9-1993. “Claudia parla troppo e disturba”. Io non sono mai stata una disturbatrice, cara maestra, io sono sempre stata libera. Ciao.

Levante è in gara a Sanremo 2023 con “Vivo”, canzone scritta dopo la nascita della sua prima figlia di Alma Futura (nata a febbraio 2022).

Dopo la prima esibizione a Sanremo 2023, la stessa cantautrice siciliana è intervenuta in prima persona per spiegare per quale motivo ha scelto il colore biondo per i suoi capelli:

Qualche dettaglio: Tacchi: 18 cm

Biondo: L’ho fatto per me. Per sentirmi libera di far coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro. — Levante (@levantecanta) February 9, 2023