Levante è incinta: chi è il fidanzato Pietro Palumbo

Levante è incinta del compagno Pietro Palumbo e lo rivela su Instagram con un lunghissimo messaggio che ha fatto impazzire i follower e gli amici e colleghi della cantautrice siciliana.

Levante è incinta

Levante è in dolce attesa da cinque mesi ed ha raccontato cosa ha fatto in questo periodo con la sua creatura in grembo e concludere con il messaggio che ufficializza la gravidanza:

Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo.

Chi è Pietro Palumbo

Pietro Palumbo è un avvocato siciliano e sta insieme a Levante da circa due anni. La coppia ha sempre cercato di mantenere il loro rapporto lontano dal gossip, così come rivela la cantautrice: