Giampiero Mughini dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello si è confidato con Dagospia scrivendo una lettera aperta. Il giornalista ha esordito parlando della sua esperienza nel loft di Cinecittà.

Successivamente la lettera di Mughini si è totalmente indirizzata ad Alex Schwazer e il costante allenamento che non ha portato l’esito sperato da tutti nella Casa del Grande Fratello:

Vederlo allenarsi ogni mattina era per me che amo lo sport alla pazzia uno spettacolo indimenticabile. Alto 1,87 Alex è un uomo del tutto verticale. Dalla cintola in su è magrissimo, tutt’ossa.

Dalla cintola in giù le sue gambe sono come segnate da un unico e lunghissimo muscolo che è come se le rendesse bollenti di agonismo. La sua falcata è ai confini con l’opera d’arte, le gambe è come se poggiassero sul terreno e rimbalzassero e attraversassero l’aria nello stesso tempo.

Una falcata dopo l’altra, a un tempo che Alex cronometrava e che era superiore di niente a quello dei suoi trionfi di quindici anni fa. Di prima della pena che gli ha inflitto la Wada. Ti abbraccio, Alex.