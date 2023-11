Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più uniti. Gli ex fidanzati si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello e lui ha fatto un’ammissione che non piacerà per niente a Greta Rossetti, sua attuale compagna.

“Quel ti amo…”, Mirko si pente e vuota il sacco con Perla: c’entra Greta

Le cose che ho gestito male? Dipende… io l’unica cosa che ho sbagliato è che non rifarei mai, cioè… il come ho fatto, è quella famosa cosa lì. Il problema sono io? Stiamo parlando di quello che ho fatto… il “ti amo” che dico a Perla è lo stesso che dico ad un’altra persona. Ma tanto se io lo dico o non lo dico o lo provo… che cambia?

Mirko e Perla si sono confrontati di notte mettendo in evidenza le criticità del loro rapporto.



Proprio il concorrente del Grande Fratello ha ammesso di aver detto “Ti amo” a Greta troppo presto, considerandolo un errore.

mirko:”mi sono reso conto di averle detto ti amo troppo presto(a greta)” la svegliazione di mirkeo mood ON #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/0VwMHkup5z — mariapia (@203maaryy) November 18, 2023



Su questo aspetto, anche Angelica si era interrogata con Mirko:

Perla è rimasta sorpresa per la velocità con cui hai detto ti amo a Greta…

Ed anche in questo caso, Mirko ha risposto:

A lei non si può dire niente.