Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati dentro la Casa del Grande Fratello. Il ragazzo, nonostante la sua nuova storia d’amore con Greta Rossetti, ha confidato ciò che sente per la sua ex fidanzata.

Mirko, confidandosi con Ciro e Paolo, ha svelato che la sua ex fidanzata non gli sarà mai indifferente nonostante la rottura e la nuova relazione con Greta:

Per come ho vissuto Perla e come vivo le cose io, la nostra storia è stata un matrimonio mancava solo l’anello al dito. Quando la prendo così è perché, per assurdo, se avessimo avuto un figlio avrebbe avuto tutto più senso.

Convivenza h24, lavoro, progetti insieme, non un fidanzamento da ragazzini. Per assurdo non ci siamo mai vissuti la leggerezza della coppia. E’ diventato un dovere doversi realizzare pure per i genitori.

Lei aveva lasciato il suo lavoro, era venuta in un’altra città e mi sentivo questa responsabilità addosso. Alla fine ero tutto il mio mondo e viceversa. Non mi sarà mai indifferente, nemmeno tra dieci anni.