Vittorio Menozzi ha un segreto. Il concorrente del Grande Fratello è sicuramente, insieme a Beatrice Luzzi, la personalità più interessante di quest’anno. Durante uno sfogo con Letizia Petris, ha svelato di avere delle criticità che tiene “nascoste”.

Ci sono tante cose Letizia, tante, tante, tante, tante che non posso dire. Perché? Riguardano delle persone, riguardano me, riguardano come mi sento… Riguardano persone anche dentro. No, non posso parlarne. Perchè? Certi pesi devo tenermeli dentro.

Tipo? No davvero Letizia, non posso. Come faccio a vivere con un peso così addosso? Meglio per tutti. Stai tranquilla, ne ho passate di peggio.