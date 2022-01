A quanto pare, nel corso della prima serata di oggi, Manuel Bortuzzo lascerà il Grande Fratello Vip. Proprio per questo motivo, Lulù Selassiè gli ha consegnato una commovente lettera lasciando il “segno” delle sue labbra sulla busta.

Dopo tante coccole, baci e tenerezze, Manuel si è confidato con sua fidanzata dopo aver letto la lettera per conto suo senza condividerla con il pubblico (è probabile che venga palesata nel corso della diretta di stasera):

Ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a te per quella che sei, e allora sei la mia passione più grande. La mia bambina, quanto ti amo. – riportano i colleghi di Novella 2000 – Però anche una grande donna. Pensa siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi… quanto sarà bello. Condividere la vera vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero, io lo sento dentro, non l’ho mai provato prima, lo sento che sarà stupendo.

Tu ti devi amare così sempre, per quella che sei, sia al mattino appena sveglia che la sera tirata per una puntata. Perché sei stupenda sempre, il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli sempre perché sei stupenda dentro. Sono contento di aver capito come sei fatta e che stai con me perché sei al sicuro e l’amore che puoi dare l’hai dato alla persona giusta… fidati che adesso è al sicuro il tuo amore. E anche io mi sento di dare finalmente tutto l’amore che ho.