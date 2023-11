La puntata di ieri del Grande Fratello, evidentemente per Letizia Petris è stata davvero illuminante. La gieffina ha infatti compreso di provare qualcosa di concreto, serio e importante per l’inquilino Paolo Masella. Il giovane macellaio, spronato da Signorini, aveva detto in diretta di essere pronto ad aspettare Letizia, comprendendo la situazione sentimentale delicata che sta attraversando, dopo la lettera del suo fidanzato (ex?).

Alfonso Signorini in maniera alquanto pungente, ieri sera ha spronato i due concorrenti a lasciarsi andare, sperando di poter rispettare in qualche modo i tempi televisivi. Probabilmente Letizia avrà ragionato sulle parole del conduttore (o su quelle di Fiordaliso?) e nelle ultime ore oltre ad avvicinarsi sempre di più a Paolo ha anche reso delle confessioni.

Durante una confidenza con Rosy Chin, Letizia ha ammesso finalmente di provare qualcosa per Paolo. Ecco le sue parole riprese dalle colleghe di IsaeChia.it:

Ho capito delle cose. Diciamo che è stata la ciliegina sulla torta. Come se la torta c’era già e la ciliegina mi ha fatto capire delle cose. Io sento delle cose per Paolo e questo non si può negare. Lui lo sapeva già da ieri ovviamente. Adesso non so come andrà. Me la vivo. So che cosa merito. Merito l’amore che mi dà questa persona. L’amore che mi dà Paolo, le attenzioni, la cura. Quello che sento anche io quando sono vicino è importante, non si può negare. Per me le attenzioni valgono troppo, non posso far finta che non esistano.