Mentre sui social va in scena lo scontro tra la moglie di Matteo Viviani, autore del servizio de Le Iene sul giovane 24enne suicida, e Selvaggia Lucarelli, tra le principali contestatrici del ‘metodo Iene’ in seguito al suicidio del 64enne precedentemente ‘intervistato’, ad esporsi è stato anche Pier Silvio Berlusconi. E le sue parole sul caso che ha dominato l’ultima settimana televisiva sono state molto chiare.

Caso Le Iene: interviene Pier Silvio Berlusconi

A quanto pare non sarebbe più questione di chi è pro e chi contro Le Iene ed il suo ‘metodo’ di fare giornalismo. La questione sarebbe molto più ampia ed avrebbe a che fare non tanto sulla deontologia giornalistica quanto sull’empatia e sensibilità.

E’ quanto emerso dall’intervento di Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, in occasione di un incontro con la stampa:

Facciamo Tv che fa anche cronaca e nel fare questo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto, che è legato alle sensibilità personali e non è un dato oggettivo. Dico che non deve succedere più e che dobbiamo alzare il livello di sensibilità perché ciò che oggi può capitare non capiti più!

Incalzato sulla questione, a Pier Silvio Berlusconi è stato chiesto se Mediaset in futuro porrà un veto sugli inseguimenti in strada, come accade non solo a Le Iene ma anche a Striscia la Notizia. Ecco la replica:

Non voglio entrare nello specifico ma sarebbe come dire che un certo tipo di tv non esiste più. Sto parlando de Le Iene, Striscia come di tanti altri programmi della Tv generalista. È come viene fatto e non è facile, Davide Parenti è bravo e a Le Iene sono professionisti, io parlo di sensibilità personale quella cosa lì non mi è piaciuta per niente.