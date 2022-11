Daniele, 24 anni, si è tolto la vita un anno fa dopo aver scoperto che la fidanzata virtuale, Irene, in realtà era un uomo, Roberta Zaccaria, 64enne di Forlimpopoli. Il caso era stato affrontato da Le Iene, in un servizio di Matteo Viviani nel corso del quale l’inviato storico del programma aveva raggiunto Zaccaria e, secondo i consueti metodi della trasmissione – appostamenti e telecamere puntate addosso – aveva cercato un confronto con l’uomo.

Le Iene, Daniele suicida a 24 anni: 64enne si uccide dopo il servizio

Quell’uomo, che con la giustizia aveva ormai pagato i suoi conti in sospeso, si è suicidato la scorsa domenica. A trovare il suo corpo è stata la madre – anche lei ripresa nel servizio de Le Iene – e, come riferisce La Repubblica, si sarebbe tolto la vita con un mix di farmaci.

Per un anno intero il 64enne si era finto una ragazza facendo innamorare Daniele, con il quale aveva scambiato migliaia di messaggi. Quando però nel settembre 2021 capì di essere stato ingannato, Daniele si tolse la vita impiccandosi.

Stando a quanto emerso, adesso la famiglia del 64enne sta valutando con il proprio legale, Pier Paolo Benini, un esposto alla Procura di Forlì per istigazione al suicidio. L’ultima parola spetterà alla famiglia – la madre e la sorella – ed in merito l’avvocato a La Presse ha commentato:

Devono pensare se stendere un velo pietoso su questa vicenda o lasciare che l’autorità giudiziaria valuti le condotte della trasmissione.

Lo stesso legale ha proseguito:

Doveva venire da me per fare denuncia, penso contro chi lo aveva messo sotto questo processo mediatico ma si vede che non ce l’ha fatta più. Nei suoi confronti c’è stata un’istigazione al suicidio, a Forlimpopoli è apparso pure un manifesto contro di lui. I media lo hanno accusato di aver portato al suicidio Daniele, ma io credo che in quella vicenda non ci sia alcun nesso eziologico con la morte del ragazzo.

Ad aggiungere oggi ulteriori dettagli è il Corriere della Sera che spiega come la famiglia del 64enne abbia deciso di costituirsi quale parte civile nel caso sia aperto contro Le Iene un procedimento per reati come la violenza privata e l’istigazione al suicidio. Gli avvocati, inoltre, ritengono che la Procura di Forlì procederà d’ufficio contro la trasmissione di Italia 1.

Fonti della trasmissione, scrive ancora il Corsera, fanno sapere che stasera apriranno con un intervento sul caso.

Contro la trasmissione è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha criticato il metodo de Le Iene in un editoriale su Domani.