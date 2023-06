Che lavoro fa Isabella di Temptation Island? Il fidanzato Manu lavora per comprarle la “villa da un milione di euro”

Che lavoro fa Isabella Recalcati di Temptation Island 2023? La fidanzata di Manuel Marascio (detto Manu) si è lamentata di lui perché non riesce ad offrirle una vita più agiata.

Ecco che lavoro fa Isabella Recalcati di Temptation Island 2023

E se Manu fa due lavori e, anche in passato, si è dato da fare facendo i più svariati mestieri, la fidanzata Isabella si è laureata nel 2021 alla IULM in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

In base a ciò che apprendiamo dal profilo Linkedin, la prima esperienza professionale della fidanzata di Manu data settembre 2017 quando ha conquistato un contratto di lavoro stagionale con Borsalino nel ruolo di commessa.

Un paio di anni dopo la protagonista di Temptation Island è entrata a far parte della squadra che gestisce lo show-room di Vivienne Westwood a Milano.

Tra le mansioni principali anche l’accoglienza e assistenza dei clienti durata 30 giorni.

Dopo Isabella Recalcati ha lavorato per qualche mese nel ruolo di junior social media manager per una società di consulenza che realizza campagne pubblicitarie per i marchi di moda nel mondo: da Giorgio Armani a Pinko, Chiara Ferragni, Superga e molti altri.

Dal 2019, e per circa tre anni, Isabella ha lavorato in una società che si occupa di fornire hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di alta moda.

Il suo ultimo lavoro risale a qualche tempo fa nel ruolo di junior product manager per una azienda che realizza parti di ricambio elettronici.