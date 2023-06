La prima puntata di Temptation Island 2023 è stata un vero e proprio successo. Ma cosa accadrà nella seconda in programma nella prima serata di lunedì prossimo? Le prime anticipazioni sul nuovo appuntamento in programma per il 3 luglio non portano ancora all’attesa risposta alla domanda con la quale si è chiusa la prima puntata: Manu accetterà il falò di confronto chiesto dalla fidanzata Isabella?

Anticipazioni seconda puntata Temptation Island 2023 del 3 luglio

La seconda puntata di Temptation Island 2023, secondo le anticipazioni, si concentrerà anche sulla decisione di uno dei fidanzati che chiederà alla compagna di concludere qui il viaggio nei sentimenti. Di chi si tratta? Dal filmato non si conosce l’identità del protagonista poiché è possibile solo vedere Filippo Bisciglia nell’atto di raggiungere il villaggio delle fidanzate per comunicare loro la decisione.

Gabriela, di contro, è intenzionata a chiudere la sua storia con Giuseppe, ma non è detto che ciò accadrà nella seconda puntata. Più probabile che la fidanzata delusa possa mettere in atto la sua personale vendetta.

L’unica certezza, come anticipato dal padrone di casa, saranno i colpi di scena in programma nella seconda puntata di Temptation Island di lunedì 3 luglio. QUI intanto potrete recuperare quanto accaduto nella prima puntata che potrete rivedere anche in streaming su Witty Tv e Mediaset Infinity, con la possibilità di recuperare quanto andato in onda nella prima serata di ieri su Canale 5.