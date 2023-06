Nella prima serata di ieri, lunedì 26 giugno, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023. Sette coppie hanno deciso di intraprendere il viaggio nei loro sentimenti, mettendosi alla prova. Alla conduzione del reality, come sempre, Filippo Bisciglia. Nel primo appuntamento abbiamo scoperto le storie delle sette coppie, con tutti i loro limiti e le motivazioni che hanno portato a scrivere al programma.

Riassunto Temptation Island 2023, prima puntata 26 giugno

L’inizio vero e proprio di Temptation Island 2023 è avvenuto con la conoscenza dei tentatori e delle tentatrici con i primi battibecchi tra i fidanzati. Da questo momento ha preso il via ufficialmente l’esperienza nel villaggio che durerà ben 21 giorni in cui le coppie saranno separate e messe alla prova.

Il primo Pinnettu ha visto protagonista Gabriela, che ha potuto ascoltare le parole del fidanzato Gabriele; il ragazzo l’ha accusata di essere troppo gelosa e di avergli finora impedito tutto. Adesso avrebbe voglia di divertirsi. Dopo averlo insultato, la fidanzata ha avuto un crollo.

E’ stato poi il turno di Francesca che ha scoperto per bocca dello stesso fidanzato Manuel di essere stata tradita. La ragazza ha infatti appreso le varie avventure del fidanzato a sua insaputa.

Anche Mirko ha potuto vedere Perla mentre confida ai single di non sentirsi desiderata dal fidanzato, accusato di eccessiva apatia.

Spazio quindi ai primi attesissimi falò; i primi video sono stati per Gabriela e Francesca. La prima ha visto il fidanzato flirtare con la single Roberta mentre la seconda è convinta che Manuel l’abbia portata a Temptation Island per tradirla ed essere così lasciato.

Ed ecco i falò dei fidanzati: Giuseppe ha visto la fidanzata fumare restando interdetto, mentre Mirko ha potuto ascoltare le lamentele di Perla sulla sua apatia.

Nella seconda parte della puntata, Daniele nel Pinnettu ha modo di sentire le lamentele della fidanzata che lo accusa di essere troppo rozzo. Anche lei è stata chiamata a vedere il fidanzato con una single mentre la accompagna a mettere il costume per fare il bagno di notte. Ma a prenderla male sembrano essere più le altre compagne di avventura.

Alessia nel Pinnettu ha avuto modo di ascoltare le parole di Federico: il ragazzo non proverebbe gli stessi sentimenti, motivo per il quale non le ha mai detto “ti amo”. Ma l’uomo ha fatto di più, come emerso durante il falò: non sarebbe attratto della fidanzata e con lei anzi si annoierebbe.

Pinnettu anche per Isabella, che ha ascoltato lo sfogo di Manu: il ragazzo si sente inadeguato, crede che si vergogni di lui e del suo lavoro umile; vorrebbe andare a convivere con lei ma sa di non poterselo permettere. Nonostante tutto la donna ha perso le staffe al punto da chiedere un falò di confronto ma scopriremo solo nella prossima puntata se il ragazzo accetterà o meno di confrontarsi con la fidanzata.