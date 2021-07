Laura Pausini e Raffaella Carrà, scoppia polemica per l’assenza al funerale e una foto: la cantante interviene

Laura Pausini al centro delle polemiche per non essere stata presente al funerale di Raffaella Carrà, suo icona assoluta alla quale ha dedicato molti post su Instagram in queste dolorose giornate.

Laura Pausini sommersa dalle critiche sul web: c’entra Raffaella Carrà

Nel commenti all’ultimo post pubblicato da Laura Pausini dedicato a Raffaella Carrà, un utente ha domandato come mai non fosse andata al suo funerale.

La risposta della cantante non è tardata ad arrivare:

Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. E poi basta, non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste.

Gli utenti si attaccano a tutto, senza parole.

Gli internauti hanno polemizzato anche sulla scelta di una fotografia utilizzata da Laura Pausini su Twitter:

Solo io trovo l’immagine ⬇️ orrida e tetra? https://t.co/cPXYovPLJq — IVAN #vivremotutti (@Ivan__soli) July 10, 2021

Che cattivo gusto, che immagine di rara bruttezza — E c’eccìs! (@Inviaggiatore) July 10, 2021

Faceva così schifo a pubblicare il suo viso? — Paul Lamanski (@PaulLamanski) July 10, 2021

Foto bruttissima — (@goldrake____) July 10, 2021

Un po’ inquietante … — Adone (@Adone62925681) July 9, 2021