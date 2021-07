Funerali Raffaella Carrà in diretta tv e streaming: tanti volti noti per l’ultimo saluto

A partire dalle ore 12 si terranno i funerali di Raffaella Carrà. L’ultimo saluto all’indimenticabile volto della televisione italiana sarà celebrato nella Basilica di Santa Mara in Aracoeli a Roma e godrà della diretta tv e streaming. In prima linea, ovviamente, la Rai che in questi ultimi giorni ha dedicato diversi omaggio alla Carrà, morta dopo una malattia lo scorso 5 luglio all’età di 78 anni.

Funerali Raffaella Carrà in diretta tv e streaming: come e dove seguirli

I funerali di Raffaella Carrà rappresenteranno l’ultima tappa del commovente saluto all’artista che ha visto raccogliere in questi giorni numerosi vip, tra amici e colleghi, pronti a rendere il loro ultimo saluto.

La Rai trasmetterà in diretta su Rai1, a cura del Tg1, i funerali di Raffaella Carrà con un collegamento a partire dalle ore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo.

Ampio spazio alla cerimonia funebre sarà dato anche su RaiNews24, che aprirà continue finestre informative durante le edizioni in onda dalle 12. Non mancherà poi la diretta streaming sul sito e app Rai.

La camera ardente resterà aperta fino alle 11.00, prima del funerale fissato a mezzogiorno. In queste ore tanti gli artisti che sono giunti per l’ultimo saluto, da Maria De Filippi, tra le prime, a Pippo Baudo. Presente anche Valeria Marini che ha commentato – come riporta RaiNews – “Era la stella delle stelle, non la dimenticheremo mai”, portando un bouquet di rose gialle.

Tra le corone, il grande cuore di rose rosse di Sergio Japino, rimasto per gran parte della giornata. C’è anche Barbara Boncompagni (la maggiore delle tre figlie di Gianni Boncompagni, che Raffaella Carrà ha cresciuto): al suo arrivo si è messa in raccoglimento inginocchiandosi e tenendo le mani sul feretro, prima di unirsi agli altri famigliari. In serata, anche Alberto Matano e lo scenografo Gaetano Castelli giunti per l’ultimo saluto prima dei funerali di oggi.

Loretta Goggi s’inginocchia davanti al feretro di Raffaella Carrà. Un colpo al cuore. 💔 pic.twitter.com/pdZV3tjURB — Francesco Canino (@fraversion) July 8, 2021

In nome di tutta la nostra comunità che l’ha amata, ballata e pianta ho messo una bandiera rainbow sulla sua bara I put the rainbow flag on our beloved, danced and cried #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/mEl9tWAjnH — vladimir luxuria (@vladiluxuria) July 7, 2021