Oggi, 7 luglio 2021, si sono aperte ufficialmente le celebrazioni funebri per la morte di Raffaella Carrà. Tra le prime persone a prendere parte alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca che resterà aperta fino alla mezzanotte di giovedì 8 luglio, anche Maria De Filippi. La nota conduttrice Mediaset è stata accompagnata da Sergio Japino ed è rimasta in preghiera per alcuni minuti davanti al feretro.

Raffaella Carrà, Maria De Filippi alla camera ardente

Nei primi anni Duemila il rapporto tra Raffaella Carrà e Maria De Filippi fu caratterizzato da qualche piccola polemica per via dell’avvio di C’è posta per te, che sembrerebbe riprendere Carramba che sorpresa della conduttrice scomparsa a 78 anni.

I dissidi a distanza però con il tempo furono totalmente superati con estrema serenità. A dimostrazione della grandezza delle due personalità del nostro piccolo schermo.

Dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà, Maria De Filippi aveva condiviso sulle pagine social dei suoi programmi un messaggio rivolto alla compianta icona della tv nostrana:

Ha visto e ha cambiato tutto come solo lei sapeva e sa fare. Le ho scritto per il suo compleanno e mi ha risposto con un semplice “Grazie”. Anche in quella risposta c’è la dignità di chi vive eternamente. Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre.

Immancabile, oggi, il saluto di Maria all’amica Raffaella.