L’Isola dei Famosi 2022 inizia a perdere pezzi? L’ultima naufraga ad abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere proprio la judoka (e moglie di Clemente Russo) Laura Maddaloni.

Laura Maddaloni abbandona l’Isola dei Famosi?

Secondo quanto riferisce la pagina Spettacolo di SkyTg24, Laura Maddaloni avrebbe lasciato la spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras per raggiungere l’ambulatorio dove sarebbe stata sottoposta ad alcuni accertamenti medici in seguito ad un malore.

Al momento non si conoscono le reali condizioni di salute della naufraga e non si hanno delle conferme dai canali ufficiali in merito alla faccenda.

A tal proposito, ecco cosa scrive SkyTg24:

La judoka, una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico dell’edizione 2022 del celebre programma, ha lasciato la spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras, per raggiungere l’ambulatorio per accertamenti medici.

Che il portale abbia ricevuto una “soffiata” in anteprima?

Vedremo se questa sera Ilary Blasi svelerà altri dettagli in merito e, prima di adesso, prendere questa indiscrezione con le pinze.

