Dopo l’accusa di aver vinto la prova leader tramite “inganno”, contro Licia Nunez si è scagliato anche Blind, creando un nuovo momento di tensione sull’Isola dei Famosi, proprio in attesa della diretta di stasera.

Blind attacca Licia dopo la prova leader dell’Isola

Leader vuol dire vincere una sfida, non chiedere di vincere una sfida. Lì sei leader in una sfida, non “ragazzi fatemi vincere”. Il leader le cose che vuole se le guadagna da solo e non le chiede. Come ho fatto io nei miei problemi passati, ho fatto tutto da solo e non ho chiesto un c*** a nessuno. Ma tu dove credi di stare, ma tu sei venuta sull’isola a far cosa?

Questo l’attacco di Blind così come riportano le colleghe di Isa&Chia.

Licia ha risposto per le rime:

Tu pensi che io abbia bisogno di essere leader qui sull’Isola? Io avevo bisogno di stimoli, e quando ti interessa sapere una cosa vieni a chiedermelo! Ricordati una cosa, come ti ho dato un’opportunità, te la tolgo. La cosa che mi ferisce di più in questa storia è la gente che dice cavolate, io sono una persona assolutamente trasparente, sono stata la prima ad andare da Alessandro a dire “grazie” e tutto questo succede per cosa? Per 20 gr a testa di spaghetti al ragù?

Anche Nicolas si è scagliato contro Licia:

Stavolta hanno ragione loro. Uno può anche dire “ragazzi la ratio che ho utilizzato per scegliere è stata sbagliata, chiedo scusa mi dispiace”, invece di mantenere il punto. Seconda cosa, non si chiede di vincere, si vince.

Vaporidis si lamenta di Ilona

L’attore, poi, confidandosi con Edoardo Tavassi, ha svelato che eliminerebbe Ilona Staller perché è poco produttiva:

Ilona è un mese che sta qui, è un mese che pur stimolata pur chiedendo per favore prova qua prova là sempre compatibilmente con la tua forza fisica con la tua capacità è ovvio che non ti facciamo incolla i tronchi, frate’ non ha mai fatto niente, ha tagliato un cactus un giorno sì e quattro giorni no. Potrebbe fare, ma perché una donna di 71 anni potrebbe fare un sacco di cose. I lumaconi non potrebbe sgusciarli, non potrebbe tagliarli lei e pulirli, non potrebbe cucinare un piatto di riso, ma che c**** ci vuole a cucinare un piatto di riso, è solo buona volontà, non sarebbe fatica fisica. Marco idem, non potrebbe cucinare un piatto di riso? Ma perché lo devo fare io, perché devo farlo sempre io che tutto il giorno facciamo cose.