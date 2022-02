Le previsioni del web sembrano trovare conferma nell’atteggiamento di Katia Ricciarelli, finita ieri in nomination. La cantante lirica non avrebbe affatto preso bene la decisione di buona parte dei suoi inquilini di mandarla al televoto, e subito dopo avrebbe annunciato in più occasioni di voler lasciare il Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli è intenzionata ad abbandonare il GF Vip senza passare dal giudizio del pubblico da casa? Ricordiamo che per lei questa è la prima nomination eliminatoria e, dopo il risultato della precedente nomination è molto probabile che dovrà salutare i suoi inquilini e fare ritorno a casa, dove, pare, ad attenderla dovrebbe esserci un impegno lavorativo (solo un caso?).

Intanto, già dopo la comunicazione di essere tra i nominati della prossima puntata, Katia si è rivolta al padrone di casa Alfonso Signorini commentando:

Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Io non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui.