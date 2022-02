Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo hanno fatto la terza dose di vaccino. Proprio l’ex moglie di Pippo Baudo, ha avuto modo di renderlo noto agli abitanti del Grande Fratello Vip proprio per giustificare il suo momento di stanchezza.

Katia, Giucas e Nathaly hanno fatto una cosa molto importante al GF Vip

Come ben sapete il vaccino è obbligatorio per gli over 50 e, proprio per questo motivo, alcuni concorrenti della Casa del GF Vip si sono sottoposti alla terza dose.

Nathaly, per esempio, è apparsa con un cerotto sul braccio ed ha confermato ad Antonio Medugno di averlo fatto.

Kabir Bedi, invece, essendo residente in India, probabilmente dovrà rendere conto alle regole del suo paese d’origine.

La regia del GF Vip, in queste ore, ha deciso di censurare più interventi proprio mentre parlavano del “tema”.

Argomenti così importanti meriterebbero un’attenzione maggiore: che senso ha censurare un gesto responsabile come il vaccino?

Antonio a Nathalie: “Hai fatto il vaccino?” E lei, toccando il vistoso cerotto, “Sì”. Ecco che vaccinano gli over 50… #GFvip — Oriana (@oriana75) February 2, 2022