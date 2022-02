Kabir Bedi non si lascia abbindolare da Alex Belli e smonta “l’amore libero” per Delia e Soleil

Kabir Bedi, con la sua estrema saggezza, non si è lasciato “abbindolare” da Alex Belli. Durante il Grande Fratello Vip, il celebre “Sandokan” ha confidato di ritenere il tanto decantato “amore libero” per Delia Duran solamente una scusa per giustificare la passione avuta pure con Soleil Sorge.

Mentre Delia Duran e Miriana Trevisan si confrontavano in merito alle ultime prese di posizione di Alex Belli, il concorrente più saggio del Grande Fratello Vip ha sentenziato:

Secondo me Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per dire: “Io voglio avere tutte e due le donne”. Come puoi essere d’accordo quando lui dichiara il suo amore per un’altra donna?

Anche Delia ha concordato con questo pensiero:

Bravo, bravo. Kabir quando parla dice delle cose sensate!

La Duran ha aggiunto pure di non credere alle parole del marito:

Lui dice di amare me? Ma anche in questo amore libero deve esserci il rispetto, deve esserci la fiducia e se tu rompi queste due cose fondamentali, allora è già un’altra cosa. Ed è questo ciò che sottolineavo in continuazione ad Alex. Gli dicevo di non giocare su questa roba. Il suo compito, prima di entrare qui, era quello di mantenere quella linea. Mi aveva promesso di farlo, ma non l’ha fatto. Allora lì è una mancanza di rispetto nei miei confronti.