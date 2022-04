Jovana Djordjevic ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi 2022 per un motivo ben preciso. A svelare cosa è accaduto ci ha pensato la diretta interessata con un lungo post su Instagram.

Jovana non è incinta come si era ipotizzato. Il motivo del suo abbandono è differente e lo ha spiegato proprio lei tramite social. La moglie del calciatore serbo Filip Djordjevic, ha passato varie settimane su Playa Sgamada senza mai poter entrare ufficialmente in gioco.

Proprio quando era finalmente riuscita ad approdare su Playa Accoppiada ha dovuto mollare:

Si vede tutto sulla mia faccia, non ho mai saputo nascondere i sentimenti… Comunque ieri sera (lunedì 17 aprile) non potevo parlare ma avrei voluto dire molto. Sono ancora molto emozionata. Prima di tutto, voglio ringraziare tutti voi che avete votato per me, non potevo credere ai feedback che ho ricevuto. Vi amo tutti!

Queste le prime parole su Instagram.

La modella ha continuato svelato il reale motivo dell’abbandono:

Il motivo della mia uscita (come tutti voi sapete) riguardava la salute. Ho avuto un piccolo pezzo di filo che è uscito dal seno. Dopo l’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa, con la perdita di peso, un punto è uscito e questo filo spuntava dal mio seno. Sono andata dal dottore in Honduras perché avrei voluto me lo togliesse per poi tornare sull’Isola.

Ma la risposta del chirurgo locale mi ha spiazzato. Mi ha detto che avrebbe dovuto tagliare il mio seno, con un taglio di almeno due punti e che avrei dovuto riposare almeno 5 giorni. Non ero d’accordo con lui, perché sapevo che avrei potuto risolvere senza inutili tagli, quindi la produzione mi ha messo di fronte a una scelta: fare un intervento lì con il grande rischio di infezione, o tornare a Milano per risolvere. Ovviamente ho scelto la seconda.

Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che va sempre avanti! Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te… Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficili e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta, di aver avuto la possibilità di provare almeno, però sono anche molto triste per aver dovuto lasciare il gioco così presto, ci tornerei subito se fosse possibile!