L’Isola dei Famosi 2022 cambia le carte in tavola e si sposta di un giorno. Big Show, il nuovo programma di Enrico Papi che sta deludendo la rete in termini di ascolti, trasloca al giovedì e il reality show di Ilary Blasi si sposta al venerdì.

La terza puntata dello show condotto da Enrico Papi, dunque, andrà in onda giovedì 21 aprile, nella stessa serata in cui su Rai 1 avverrà la fatidica uscita di scena di Don Matteo. – scrive DavideMaggio.it – Big Show, dopo il tiepido esordio al 13.7% di share, venerdì scorso è ulteriormente calato (12.1%).

La serata di venerdì 22 aprile, quindi, verrà riempita da una nuova puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi:

La serata di venerdì 22 aprile non resterà “sguarnita” perché Canale 5 ha deciso di trasmettere L’Isola dei Famosi, che giovedì non sarebbe andata in onda per lasciare campo libero all’esordio in Spagna di Supervivientes (i due reality condividono alcuni spazi in Honduras, tra cui la Palapa).

La decima puntata del programma, a dispetto di quanto annunciato da Ilary Blasi ieri sera (ha dato appuntamento a lunedì prossimo), ci sarà quindi tra tre giorni. In questo modo Mediaset e Banijay fronteggeranno la prima puntata di The Band, produzione di Rai 1 e Palomar condotta da Carlo Conti.