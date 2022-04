Opinionisti Isola vs GF Vip: Sonia Bruganelli replica stizzita alla riflessione di un giornalista

Meglio gli opinionisti dell’Isola o quelli del GF Vip? Nelle passate ore il giornalista Giuseppe Candela, celebre penna di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ha avanzato una riflessione che non sarebbe andata particolarmente giù a Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli, botta e risposta con Giuseppe Candela

Proprio mentre andava in onda la nona puntata dell’Isola dei Famosi, Candela commentava il ruolo degli opinionisti in studio, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, trovandoli particolarmente a fuoco. Più di quanto non sia accaduto al GF Vip. Da qui un suo commento:

Un reality con due opinionisti pensanti e nel ruolo. Da quanto tempo non accadeva? #isola #isoladeifamosi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 18, 2022

Il giornalista ha al tempo stesso osservato l’infelice collocazione in palinsesto di Made in Sud, il programma comico di Rai2, che ha debuttato sempre ieri sera contro l’Isola. A quel punto Sonia Bruganelli, opinionista della passata edizione del GF Vip, ha replicato piccata al tweet di Candela:

Certo che da casa sono tutti bravi eh!!!

Candela, a sua volta, ha ribattuto:

È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di merd*…

Ma la discussione è proseguita e la moglie di Bonolis a quel punto ha commentato ancora:

Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista. Complimenti!

Il botta e risposta è andato avanti ed il giornalista in mattinata ha replicato:

Se fate tv accettate le critiche. Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi guardate. Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i cogl***ni. Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. “Spiare dal buco della serratura”, ma parli tu che fai l’opinionista al Grande Fratello?

Ma la Bruganelli, ancora una volta, non è rimasta in silenzio aggiungendo:

Se questi sono i tuoi argomenti da giornalista, capisco perché spii dal buco della serratura. Ti auguro di costruire nella tua vita una famiglia come la mia, di avere la voglia e la capacità di costruire un’azienda che funziona e poi ti auguro tanta felicità.