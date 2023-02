Jessica Selassiè, ospite di Casa Pipol, ha smentito le indiscrezioni che la volevano dentro il Grande Fratello Vip anche quest’anno. La vincitrice della scorsa edizione ha parlato pure degli attuali concorrenti bacchettando alcuni di loro, tra cui Oriana Marzoli.

Jessica Selassiè rimprovera Oriana Marzoli e bacchetta gli attuali vipponi

E’ stato fatto il mio nome come ospite del Grande Fratello Vip, che poi l’hai fatto tu per primo (Parpiglia, ndr). Ma in teoria a me non mi ha chiamato nessuno quindi penso che hanno optato per gli ex fidanzati.

Spazio poi per il suo parere sugli attuali concorrenti:

Se ho ex fidanzati dentro la Casa? No, ho molti amici ma nessun ex. Sono amica di Antonella, Alberto, Andrea e Luca Onestini… all’inizio Edoardo Donnamaria non mi convinceva ma piano piano l’ho rivalutato più di Antonella e potrebbe vincere lui oppure Daniele. Edoardo non mi quadrava perché mi sembrava volesse fare un triangolo con Alberto.

E per quanto riguarda Spinalbese, ha affermato:

Se potrebbe piacermi Antonino? No, non mi piace fisicamente. Adesso mi piace di più perché si fa i cavoli suoi ed ha preso le distanze da Giaele. All’inizio non mi è piaciuto con i GinTonic e mi ricordava le cose successe con Barù. Non mi è piaciuto nemmeno con Oriana ma oggi l’ho rivalutato e potrebbe vincere.

Jessica Selassiè ha bacchettato anche Oriana:

Oriana? Mi piaceva tantissimo ma ultimamente è uscito il peggio di lei. Quando è con Daniele mi piace ma da sola, quando beve un po’ troppo, esce purtroppo il peggio di lei ma è una grandissima concorrente di reality.

E per quanto riguarda le attuali dinamiche del Grande Fratello Vip, la Selassiè ha criticato i vipponi che parlano di loro:

Consiglierei agli attuali concorrenti di smetterla di parlare di quelli dell’anno passato. Forse non hanno nulla da dirsi e vogliono aspirare a noi… non lo so. Parlano di Alex Belli? E’ passato un anno, ma ancora ne parlano? Consiglierei di guardare il loro percorso che ancora non è finito invece di commentare la gente dell’anno prima.

Jessica Selassiè ha confidato di essere single:

Sono super single!