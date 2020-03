Morgan ha tradito Jessica Mazzoli mentre stavano insieme? La cantante sarda in queste ore, ha avuto modo di sfogarsi, parlando del suo ex compagno e padre di sua figlia Lara. A quanto pare, l’attuale compagna di Marco Castoldi, era già presente nella loro vita, proprio quando la ex di X Factor era incinta.

Jessica Mazzoli tuona sull’ex suocera e Morgan: “Mi tradiva”

Jessica Mazzoli si è dapprima sfogata contro il suo ex Morgan, poi ha attaccato anche l’attuale compagna Alessandra Cataldo e la signora Luciana, sua ex suocera e madre di Castoldi. Proprio la signora, ospite di Caterina Balivo e Barbara d’Urso, aveva “etichettato” la bambina come “quella della Sardegna”:

Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle, dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla d’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote ‘quella della Sardegna’, come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara.

E sul tradimento di Morgan, ha tuonato:

Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa. Io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…

Barbarella, ci senti?