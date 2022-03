L’uscita di Sophie Codegoni è stato un vero trauma per Lulù e Jessica Selassiè. Nonostante alcuni alti e bassi, nella Casa del Grande Fratello Vip le tre ragazze hanno stretto una bellissima amicizia fin dalle prime battute.

Jessica cita Sophie al GF Vip: la reazione della Codegoni

Per questo motivo Jessica, nonostante Sophie non sia più in Casa, la cita spesso. Una ragazza su Twitter ha condiviso una conversazione privata avuta proprio con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Jess ti ha nominato tre volte oggi… le manchi”, ha scritto.

Immediata la replica di Sophie:

Lei manca tanto a me!

Non so se è lei o il suo agente però mi ha risposto subito e non me l’aspettavo — Love is a losing game ❤️ (@keithxoxo) March 11, 2022

D: ti manca sophie?

J: annuisce

D: tanto vero?

J: tanto si

…

Topina manchi anche a noi #jerú pic.twitter.com/gIz5b24s0n — l’ha detto? l’ha detto! (@cosimoaiutacitu) March 11, 2022