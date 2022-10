Iva Zanicchi dà della “tro*a” a Selvaggia Lucarelli camuffando il tutto con la sua fragorosa risata, sperando di non essere sentita. Ed invece a casa l’insulto volgare ed eccessivo è arrivato forte e chiaro. Come previsto, non sono mancate le scintille nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 andata in onda ieri su Rai1.

Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2022

Solo a notte fonda è arrivato il turno di Iva Zanicchi e del suo ballerino Samuel Peron. Al termine della performance però non sono mancate le scintille con la giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli che si è scontrata anche con Samuel Peron.

Se quest’ultimo le ha detto “Tu di ballo non ne capisci”, la Zanicchi ha spillato alla Lucarelli un “dammi quel caz*o che vuoi”. Alla fine Selvaggia ha reagito con un sonoro zero.

A quel punto Iva, poco felice dell’insufficienza ricevuta, ha abbracciato Peron e nel mentre ha commentato all’orecchio con un “tro*a” captato dal microfono. Nella notte, dopo essersi ripresa dalla commozione, Selvaggia ha replicato via social pretendendo giustamente le scuse da parte della concorrente.

Gli scivoloni di Iva francamente hanno stancato perché sono volgari, fuori luogo e non fanno ridere proprio nessuno. Chieda scusa pubblicamente a @stanzaselvaggia per averla offesa. #BallandoConLeStelle https://t.co/gGy4HIXHJM — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 8, 2022

#IvaZanicchi ha fatto del suo essere “sopra le righe” ormai un marchio di fabbrica. Se all’inizio può strappare un mezzo sorriso, alla lunga stanca. Stupisce che Peron (di grande educazione) si sia accorto della parola “troia” e abbia riso con lei #BallandoConLeStelle — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 9, 2022

Le scuse di Iva

Dopo la puntata Iva Zanicchi si è scusata su Twitter:

Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria