Ieri sera ha preso ufficialmente il via la 17esima edizione di Ballando con le Stelle 2022. Nel primo appuntamento, oltre al ricordo di Fabrizio Frizzi, il compianto conduttore che prese parte alla prima edizione dello show (ricordato con la presenza della moglie Carlotta Mantovan nei panni di Ballerina per una notte), non sono mancati i primi battibecchi. Ma quale è stata la classifica?

Classifica Ballando con le Stelle 2022

Al termine delle esibizioni con protagoniste le 13 coppie di Ballando con le Stelle 2022, Milly Carlucci ha annunciato la prima classifica provvisoria emersa dopo i voti da parte della giuria composta anche quest’anno da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Ecco di seguito la prima classifica con i relativi voti:

Gabriel Garko e Giada Lini con 44 punti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con 42 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 41 punti Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 40 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 34 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 33 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina con 32 punti Marta Flavi e Simone Arena con 29 punti Paola Barale e Roly Maden con 28 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando e Rosanna Banfi e Simone Casula con 22 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 20 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 13 punti

La classifica parziale di Ballando con le Stelle è però destinata a cambiare dopo l’assegnazione del tesoretto, come sempre affidato ad Alberto Matano:

Il penultimo posto a Iva Zanicchi non lo condivido, da qui ho visto una signora ballare, quindi il mio tesoretto va convintamente a Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Rossella Erra per la giuria popolare ha invece dato il suo tesoretto:

Sono d’accordo, la parte finale della classifica non è giusta, ho visto la voglia di rispondere a questi 0 inutili e quindi voglio dare un’occasione a lui di cosa sa fare su questa pista e quindi il mio tesoretto va a Mughini.

Ecco quindi come è stata aggiornata la classifica:

Iva Zanicchi e Samuel Peron con 45 punti Gabriel Garko e Giada Lini con 44 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 42 punti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con 42 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 41 punti Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 40 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 34 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 33 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina con 32 punti Marta Flavi e Simone Arena con 29 punti Paola Barale e Roly Maden con 28 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando e Rosanna Banfi e Simone Casula con 22 punti

Eliminato prima puntata: nessun concorrente fuori ma due coppie a rischio

Nel corso della prima puntata di Ballando non c’è stato alcun eliminato ma due coppie sono a rischio. Milly Carlucci ha annunciato in ordine casuale le coppie che passano alla seconda puntata:

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina;

Marta Flavi e Simone Arena;

Paola Barale e Roly Maden;

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen;

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli;

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca;

Alessandro Egger e Tove Villfor.

Ema Stokholma e Angelo Madonia;

Gabriel Garko e Giada Lini

Rosanna Banfi e Simone Casula

A rischio eliminazione sono dunque Iva Zanicchi e Samuel Peron e Dario Cassini e Lucrezia Lando. La prima è stata la coppia più votata ricevendo il bonus di 10 punti mentre il malus con meno 10 punti è andato a Dario Cassini ed alla sua ballerina.