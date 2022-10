Ballando con le Stelle 2022: chi sono le coppie in gara? La 17esima edizione del talent ballerino in salsa vip condotto da Milly Carlucci vedrà ben 13 concorrenti noti sfidarsi a colpi di danza, ciascuno accompagnato da un ballerino professionista. Non ci resta che scoprire gli abbinamenti ed il cast strepitoso che ci terrà compagnia nella prima serata del sabato di Rai1.

Coppie Ballando con le Stelle 2022: chi sono i Vip ed i ballerini professionisti

A scendere sulla pista da ballo, in occasione della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 saranno ben 13 coppie formate da Vip e ballerini professionisti. Ecco di seguito chi sono i concorrenti che vedremo ballare a partire dalla prima puntata dell’8 ottobre.

Iva Zanicchi con Samuel Peron; Paola Barale con Roly Maden; Marta Flavi e Simone Arena; Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi con Simone Casula; Ema Stokholma in coppia con Angelo Madonia; Gabriel Garko e Giada Lini; Enrico Montesano con Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini e Veera Kinnunen; Dario Cassini in coppia con Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio e Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger con Tove Villfor.

Al termine di ciascuna puntata, una coppia potrebbe andare incontro all’eliminazione ma a distanza di qualche settimana potrebbe avere la possibilità di tornare in gara.

In merito al cast della giuria, questa si riconferma con la presenza di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Non mancherà la presenza di Alberto Matano; a bordo pista ci sarà la “giuria popolare” che vedrà protagonisti al fianco di Rossella Erra i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella nuova veste di giurati.

Le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera diverse prove: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa.