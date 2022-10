Il conto alla rovescia sta per terminare: da stasera 8 ottobre prenderà il via la 17esima edizione di Ballando con le Stelle 2022. Prima ancora della partenza ci si domanda chi sarà il vincitore del talent ballerino condotto dalla inimitabile Milly Carlucci ed i bookmaker si sono già dati da fare per far spuntare il nome del preferito.

Vincitore Ballando con le Stelle 2022, pronostici prima dell’esordio

Alla vigilia della prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 il probabile vincitore dell’edizione secondo i bookmaker è Gabriel Garko. L’attore è dato tra quota 2 su Stanley­bet.it e il 2,10 di Plan­etwin365. Alle sue spalle si piazza la dj e conduttrice radi­ofonica Ema Stokholma, a 2,75; sul podio anche Paola Barale a 5 volte la posta.

Appena giù dal podio, chi troviamo come candidato alla vittoria secondo i pronostici? Tra i concorrenti di Ballando troviamo in alto il nu­otatore Alex Di Giorgio a 8,50. A 9 si piazzano in­vece il modello Alessand­ro Egger e la giornalista Luisella Costamagna, seg­uiti a 12 dallo chef Lor­enzo Biagiarelli e da Ro­sanna Banfi.

La quota sa­le a 23 per il comico Da­rio Cassini, davanti alla conduttrice Marta Flavi (a 26). Poche chance per Enrico Montesano e Iva Zanicchi, lontani a 56, ma ultimo si piazza per il momento Giampiero Mughini a 67 volte la scommessa.