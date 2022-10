Selvaggia Lucarelli “sotto accusa” prima di Ballando con le stelle (che esordisce stasera, 8 ottobre, sull’ammiraglia Rai). La giornalista, a quanto pare, è stata presa di mira dall’associazione dopo aver difeso Fedez.

Selvaggia Lucarelli: la richiesta del Codacons prima di Ballando con le Stelle

Il Codacons, tramite una lunga nota condivisa online, ha chiesto alla Rai di verificare perché “è evidente che la presenza come concorrente di un soggetto legato sentimentalmente a un giudice possa totalmente alterare il giudizio sulle esibizioni”.

Come ben sapete, Lorenzo Biagiarelli è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Oltre a far parte del cast di quest’anno è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli, una dei giudici dello show.

“Nel caso specifico i voti espressi dalla Lucarelli, della cui buona fede siamo pienamente convinti, potrebbero tuttavia alterare l’esito della gara e le classifiche finali, vanificando gli sforzi dei telespettatori che da casa votano i propri ballerini preferiti”, ha sottolineato il Codacons.

L’associazione chiede la sospensione di Selvaggia Lucarelli o del compagno dalla gara di ballo. In alternativa, si chiede che vengano studiate “misure in grado di garantire che i voti della Lucarelli per il suo fidanzato non incidano sulla classifica finale”.

Proprio per questo motivo, Selvaggia Lucarelli è prontamente intervenuta:

Il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato con me.

Il Codacons ha replicato: