Nervi tesi in Honduras. Durante il daytime de L’Isola dei Famosi abbiamo potuto notare il malcontento di Gian Maria Sainato – a sua detta – preso di mira da Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Andrea Lo Cicero ha suggerito all’amico di reagire: “Devi dirgli che ti hanno rotto i cogl**ni”. Gian Maria si è sfogato in confessionale e poi ha affrontato Marco che non ha voluto sentire ragioni:

Ma che battuta ti ho fatto? Quella del costume? Quale? Dimmene una… mi arrabbio perché lo stai facendo apposta. Se hai un problema dimmelo. Non mi interessa parlare con una persona falsa come te.

Fai qualsiasi cosa per mettere zizzania. Io vittimismo finto non lo accetto. Un ragazzino come te deve venirmi a insegnare come stare al mondo? Non ti inventare le cose solo perché c’è la telecamere, vai a cag*re.