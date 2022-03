Patrizia Bonetti, ex protagonista del Grande Fratello, sta per fare il suo esordio all’Isola dei Famosi 2022 partita lo scorso lunedì sera su Canale 5. Stasera, inoltre, ci saranno altri croccantissimi ingressi pronti a creare numerose dinamiche.

Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi, ultime notizie dal cast

Il nome dell’ex gieffina sarebbe stato anticipato per errore dal profilo Twitter di Banijay così come hanno riportato in largo anticipo gli amici di Very Inutil People.

A partire per l’Honduras ci sarà anche una persona non annunciata sulle pagine social del reality. Oltre ai ventidue naufraghi ufficiali, già partiti per l’America Centrale, si aggiunge anche Patrizia Bonetti, modella italo-cubana 26enne. Il suo nome è stato erroneamente anticipato poche ore fa dal profilo Twitter di Banijay Italia, società di produzione del reality show. Una volta notato lo scivolone, la sua foto ufficiale, con tuta firmata Givova, è sparita.

Patrizia Bonetti non dovrebbe essere l’unico ingresso “segreto” del reality show. A tal proposito, le chicche di gossip di Chi Magazine ci fanno sapere:

Il cast ufficiale dell’Isola dei famosi nasconde alcuni segreti, Mancano ancora dei concorrenti ufficiali che sono partiti separati dal gruppo e ora si trovano in Honduras pronti a entrare in corsa. Tra loro ci sono anche due sexy girl della tv italiana che faranno perdere la testa agli spettatori.