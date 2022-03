Nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi, sono emersi nuovi dettagli sul meccanismo di gioco dell’Isola dei Famosi, comprese anche alcune smentite e conferme del cast di naufraghi.

Non ci sarà Lorenzo Amoruso all’Isola dei Famosi ma, in quota sportivi, entrano Clemente Russo e la moglie. – ha raccontato il giornalista di Chi – Guendalina Tavassi e il fratello, Lory Del Santo e il compagno. Confermata la presenza di Roberta Morise.

Dopo Paul Gascoigne lo scorso anno, anche questa volta si era puntato per avere in pista uno sportivo dal passato molto particolare:

Non è andata a buon fine la trattativa per portare all’Isola il calciatore Hakan Sukur (lui è stato fatto fuori dalla Turchia per ragioni politiche e adesso fa il tassista a New York), questa era la trattativa importante ma è saltata.