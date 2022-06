Isola dei Famosi, ex vincitore fa coming out e presenta il suo compagno

Luca Calvani, 48 anni il prossimo 7 agosto, ha deciso di chiudere il Pride Month con un bellissimo coming out presentando il suo compagno sui social. Corteggiatore di Uomini e Donne nel 2004 e vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2006, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Alessandro Franchini, il suo fidanzato.

“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scritto Luca Calvani accompagnando la foto con l’hashtag #PrideMonth. Poi un altro dettaglio con #2196, probabilmente i giorni insieme (circa sei anni).

Nel 2000 arriva per Luca Calvani il debutto televisivo con Distretto di polizia, prima di girare pure Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Successivamente arriva Uomini e Donne e il successo con l’Isola dei Famosi vinta nel 2006.

Durante gli anni ha preso parte a fiction come: Carabinieri 4, La Freccia Nera, Cotti e mangiati, Un posto al Sole, Tutti pazzi per amore, Don Matteo 7 e Beautiful, interpretando la parte di Padre Fontana.

Ha interpretato una parte anche in To Rome with Love di Woody Allen, Luca Calvani ha interpretato pure Alexander Vinciguerra in Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie. Shakuntala Devi di Anu Menon è il suo ultimo film.

Il progetto con il compagno

Al fianco del compagno Alessandro Franchini gestisce Le Gusciane Lovely Tuscan Retreat, un bellissimo rifugio costruito nel 1860 a Pontemazzori.