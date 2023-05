L’Isola dei Famosi 2023 oggi non va in onda: perché Asia Argento è sbarcata in Honduras – VIDEO

L’Isola dei Famosi 2023 oggi 1 maggio non andrà in onda. Nella prima serata del lunedì sarebbe dovuta andare in onda la terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 ma in occasione della Festa dei lavoratori, l’appuntamento previsto per oggi slitterà a domani 2 maggio. Ed in quella occasione vedremo la presenza di un volto noto: Asia Argento.

L’Isola dei Famosi 2023 non va in onda: attesa per l’arrivo di Asia Argento

Perché l’attrice e regista romana Asia Argento è sbarcata in Honduras? Anche lei sarà una delle protagoniste della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 in onda domani 2 maggio. Il motivo della presenza di Asia Argento è collegato alla sorella Fiore Argento, naufraga ufficiale dell’edizione.

Asia Argento sarà la prima parente dell’edizione ad approdare sulle spiagge honduregne, intenzionata a incontrare la sorella. Ad annunciare la sua presenza è stato il profilo Instagram ufficiale del programma: “Asia Argento sbarca in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi. L’appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante!”.

Asia Argento resterà solo il tempo di una sorpresa alla sorella Fiore o metterà le tende per un soggiorno più lungo? La prima ipotesi sarebbe la più concreta. Come fa sapere Open, secondo fonti interne al programma sarebbe stata proprio l’attrice a manifestare il desiderio di incoraggiare la sorella, alla sua prima esperienza in un reality. Il motivo sarebbe legato al bullismo subito dalla naufraga sull’Isola, ed a tal proposito proprio Asia lo ha spiegato in un video social dopo essere sbarcata in Honsuras.