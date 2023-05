Chi salvare tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse? Sono solo loro due i naufraghi finiti in nomination al termine della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 andata in onda nella prima serata di ieri, lunedì 29 maggio. Ora l’ultima parola passerà a voi: attraverso il consueto strumento del televoto potrete esprimere il vostro giudizio, ma anche attraverso il nostro sondaggio in fondo alla pagina.

Isola dei Famosi 2023, chi salvare: il SONDAGGIO

Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci: chi si salverà tra i due naufraghi dell’Isola dei Famosi e chi invece sarà eliminato? Per saperne di più dovremo attendere la prossima puntata di lunedì, quando ormai mancheranno poche settimane alla finale dell’edizione.

L’Isola dei Famosi infatti si avvia verso le sue battute finali ed i naufraghi presenti sull’Isola sono ancora troppi. Intanto uno tra Nathaly e Fabio dovrà lasciare il reality nel prossimo appuntamento.

Anche questa volta abbiamo scoperto i nuovi nominati sui quali sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite televoto, ovvero lo strumento ufficiale con il quale decretare il loro destino all’interno del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. A seguire, il nostro sondaggio.

Isola 2023: Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci, chi vuoi SALVARE? Nathaly Caldonazzo

Fabio Ricci Vota